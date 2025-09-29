Bendrovių katalogas
Swiggy
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in India Swiggy įmonėje svyruoja nuo ₹7.9K iki ₹10.8K per year.

Vidutinis bendras atlyginimas

₹8.5K - ₹10.3K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹7.9K₹8.5K₹10.3K₹10.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Swiggy in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹10,818. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiggy Pardavimai pozicijai in India yra ₹7,927.

