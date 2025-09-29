Bendrovių katalogas
Swiggy Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas kompensacijos in India paketo suma Swiggy įmonėje yra ₹34.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiggy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹34.6K
Lygis
L7
Bazinis
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Swiggy?

₹160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Swiggy in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹107,240. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiggy Programų vadovas pozicijai in India yra ₹35,725.

