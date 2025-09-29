Bendrovių katalogas
Swiggy Produkto dizaino vadovas Atlyginimai

Produkto dizaino vadovas kompensacija in India Swiggy įmonėje sudaro ₹83.3K per year L9 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiggy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹65.7K - ₹78K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Swiggy in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹83,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiggy Produkto dizaino vadovas pozicijai in India yra ₹60,657.

