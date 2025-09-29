Verslo analitikas kompensacija in India Swiggy įmonėje svyruoja nuo ₹16.3K per year L6 lygiui iki ₹70.8K per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹19.2K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiggy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
