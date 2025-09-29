Bendrovių katalogas
Swiftly
Swiftly Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Swiftly įmonėje svyruoja nuo $129K iki $180K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiftly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$139K - $162K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$129K$139K$162K$180K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Swiftly kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at Swiftly in United States sits at a yearly total compensation of $179,988. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiftly for the Produkto vadovas role in United States is $128,563.

Kiti ištekliai