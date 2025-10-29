Bendrovių katalogas
Suntec Web Services
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Projektų vadovas

  • Visi Projektų vadovas atlyginimai

Suntec Web Services Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in India Suntec Web Services įmonėje svyruoja nuo ₹850K iki ₹1.21M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Suntec Web Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹974K - ₹1.14M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹850K₹974K₹1.14M₹1.21M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Projektų vadovas pateikimų įmonėje Suntec Web Services kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Suntec Web Services?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Projektų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Suntec Web Services in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,212,254. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Suntec Web Services Projektų vadovas pozicijai in India yra ₹849,614.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Suntec Web Services

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Airbnb
  • Lyft
  • Amazon
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai