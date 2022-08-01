Bendrovių katalogas
StreamNative
StreamNative Atlyginimai

StreamNative atlyginimas svyruoja nuo $70,350 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $452,250 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų StreamNative. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Produkto vadovas
Median $200K
Rinkodara
$70.4K
Pardavimai
$452K

Programinės įrangos inžinierius
$226K
Didžiausią atlyginimą StreamNative gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $452,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija StreamNative yra $212,827.

