Strategy by PwC Atlyginimai

Strategy by PwC atlyginimas svyruoja nuo $20,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $333,858 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Strategy by PwC. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Valdymo konsultantas
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Buhalteris
$77.6K
Verslo analitikas
$65.6K

Duomenų mokslininkas
$70.4K
Produkto dizaineris
$118K
Produkto vadovas
$318K
Projektų vadovas
$216K
Programinės įrangos inžinierius
$20K
Sprendimų architektas
$91.8K
Rizikos kapitalo investuotojas
$254K
DUK

Didžiausią atlyginimą Strategy by PwC gauna Valdymo konsultantas at the Principal level su metine bendra kompensacija $333,858. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Strategy by PwC yra $164,375.

