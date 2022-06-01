Bendrovių katalogas
Strategic Education
Strategic Education Atlyginimai

Strategic Education atlyginimas svyruoja nuo $52,260 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $180,900 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Strategic Education. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Don't get lowballed
Produkto vadovas
Median $137K
Administracijos asistentas
$52.3K
Duomenų mokslo vadovas
$181K

Produkto dizaineris
$73.6K
Programinės įrangos inžinierius
$58.5K
Didžiausią atlyginimą Strategic Education gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $180,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Strategic Education yra $73,630.

