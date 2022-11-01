Bendrovių katalogas
Stout
Stout Atlyginimai

Stout atlyginimas svyruoja nuo $55,162 bendros metinės kompensacijos Valdymo konsultantas žemiausiame taške iki $130,650 Investicijų banko specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Stout. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Verslo analitikas
$68.7K
Investicijų banko specialistas
$131K
Valdymo konsultantas
$55.2K

DUK

Didžiausią atlyginimą Stout gauna Investicijų banko specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $130,650. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Stout yra $68,655.

