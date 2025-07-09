Storyblok Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Storyblok atlyginimas svyruoja nuo $35,539 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $149,250 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Storyblok. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Žmogiškieji ištekliai
$35.5K
Rinkodara
$56.7K
Programinės įrangos inžinierius
$149K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Storyblok gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $149,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Storyblok yra $56,715.

