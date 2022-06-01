Bendrovių katalogas
StoneX Group
StoneX Group Atlyginimai

StoneX Group atlyginimas svyruoja nuo $29,711 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $208,950 Rinkodaros operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų StoneX Group. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/26/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $142K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
$52.3K
Verslo analitikas
$41.6K

Duomenų mokslininkas
$29.7K
Rinkodaros operacijos
$209K
Produkto dizaineris
$58.3K
Produkto vadovas
$206K
Pardavimai
$139K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$196K
Sprendimų architektas
$119K
DUK

Didžiausią atlyginimą StoneX Group gauna Rinkodaros operacijos at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $208,950. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija StoneX Group yra $128,972.

