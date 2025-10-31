Bendrovių katalogas
Stoke Space
Stoke Space Aviakosmoso inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Aviakosmoso inžinierius bendra kompensacija in United States Stoke Space įmonėje svyruoja nuo $64.7K iki $92K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Stoke Space bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$73.3K - $83.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$64.7K$73.3K$83.5K$92K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Stoke Space?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Aviakosmoso inžinierius pozicijai Stoke Space in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $92,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Stoke Space Aviakosmoso inžinierius pozicijai in United States yra $64,740.

Kiti ištekliai