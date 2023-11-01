Bendrovių katalogas
Stoiximan
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Stoiximan, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Stoiximan is a leading online gaming operator in Greece, offering 24/7 entertainment to its members. The company is expanding across Europe under its international brand, Betano.

    http://stoiximan.gr
    Svetainė
    240
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Stoiximan

    Susijusios bendrovės

    • Apple
    • Intuit
    • Lyft
    • Airbnb
    • PayPal
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai