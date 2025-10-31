Bendrovių katalogas
StockX
StockX Techninių programų vadovas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą StockX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$158K - $180K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$138K$158K$180K$201K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

StockX kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai StockX in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $200,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija StockX Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $137,700.

