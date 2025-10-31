Produkto vadovas kompensacija in United States StockX įmonėje sudaro $280K per year Senior Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $165K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą StockX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
StockX kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)