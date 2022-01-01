StockX Atlyginimai

StockX atlyginimas svyruoja nuo $85,570 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $472,625 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų StockX. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
StockX kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
