StockX
StockX Atlyginimai

StockX atlyginimas svyruoja nuo $85,570 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $472,625 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų StockX. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $174K
Produkto vadovas
Median $165K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $230K

Duomenų mokslininkas
$473K
Rinkodara
$106K
Produkto dizaineris
$85.6K
Techninių programų vadovas
$169K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

StockX kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą StockX gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $472,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija StockX yra $169,150.

