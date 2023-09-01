Bendrovių katalogas
Stockbit
Stockbit Atlyginimai

Stockbit atlyginimas svyruoja nuo $12,882 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $25,835 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Stockbit. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $17K
Duomenų mokslininkas
$12.9K
Rinkodara
$20.1K

Produkto vadovas
$25.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą Stockbit gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $25,835. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Stockbit yra $18,570.

