Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Stitch Consulting įmonėje svyruoja nuo $93K iki $130K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Stitch Consulting bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$101K - $122K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$93K$101K$122K$130K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto vadovas pateikimų įmonėje Stitch Consulting kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kokie yra karjeros lygiai Stitch Consulting?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Stitch Consulting in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $129,920. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Stitch Consulting Produkto vadovas pozicijai in United States yra $92,960.

