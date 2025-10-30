Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Denmark Stibo Systems įmonėje svyruoja nuo DKK 724K iki DKK 1.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Stibo Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!