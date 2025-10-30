Bendrovių katalogas
Stibo Systems
Stibo Systems Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Denmark Stibo Systems įmonėje svyruoja nuo DKK 698K iki DKK 1.02M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Stibo Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

DKK 802K - DKK 914K
Denmark
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
DKK 698KDKK 802KDKK 914KDKK 1.02M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Stibo Systems?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Stibo Systems in Denmark siekia metinę bendrą kompensaciją DKK 1,017,114. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Stibo Systems Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Denmark yra DKK 698,189.

