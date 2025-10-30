Bendrovių katalogas
Steward Health Care
Steward Health Care Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United States Steward Health Care įmonėje svyruoja nuo $46.6K iki $65.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Steward Health Care bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$50.5K - $61.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$46.6K$50.5K$61.2K$65.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Steward Health Care?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Steward Health Care in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $65,146. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Steward Health Care Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $46,613.

