Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Stipendi

L'intervallo di stipendi di Stanley Black & Decker va da $40,603 in compensazione totale all'anno per un Projektų vadovas all'estremità inferiore a $433,508 per un Programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Stanley Black & Decker. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
Median $95K
Programų inžinierius
Median $112K
Produkto vadovas
Median $134K

Aparatinės įrangos inžinierius
Median $89K
Verslo analitikas
$104K
Verslo plėtra
$236K
Duomenų analitikas
$42.6K
Duomenų mokslo vadovas
$213K
Duomenų mokslininkas
Median $150K
Finansų analitikas
$89.1K
Grafinis dizaineris
$146K
Žmogiškieji ištekliai
$61.2K
Marketingas
Median $140K
Produkto dizaineris
$80.4K
Programų vadovas
$434K
Projektų vadovas
$40.6K
Pardavimai
$152K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$164K
Sprendimų architektas
$60.3K
Techninis programų vadovas
$141K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Stanley Black & Decker is Programų vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $433,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stanley Black & Decker is $123,000.

