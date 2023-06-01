Directory delle Aziende
Standard Metrics Stipendi

L'intervallo di stipendi di Standard Metrics va da $137,200 in compensazione totale all'anno per un Klientų sėkmė all'estremità inferiore a $211,935 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Standard Metrics. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Klientų aptarnavimas
$139K
Klientų sėkmė
$137K
Produkto vadovas
$186K

Atrankos specialistas
$151K
Pardavimai
$157K
Pardavimų inžinierius
$179K
Programų inžinierius
$157K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$212K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Standard Metrics è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $211,935. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Standard Metrics è di $156,733.

