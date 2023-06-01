Bendrovių katalogas
SSCL
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie SSCL, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    SSCL provides business critical support services to the UK Government and public sector, with a focus on transforming customer experience through innovative, digital solutions.

    https://sscl.com
    Svetainė
    2013
    Įkūrimo metai
    1,500
    Darbuotojų skaičius
    $250M-$500M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų SSCL

    Susijusios bendrovės

    • Stripe
    • Square
    • Amazon
    • SoFi
    • Lyft
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai