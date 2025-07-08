Bendrovių katalogas
Srinsoft Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Srinsoft Technologies Atlyginimai

Srinsoft Technologies vidutinis atlyginimas yra $398,202 Duomenų mokslininkas . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Srinsoft Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Duomenų mokslininkas
$398K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Srinsoft Technologies gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $398,202. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Srinsoft Technologies yra $398,202.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Srinsoft Technologies

Susijusios bendrovės

  • LinkedIn
  • Airbnb
  • PayPal
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/srinsoft-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.