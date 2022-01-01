Bendrovių katalogas
Squire Atlyginimai

Squire vidutinis atlyginimas yra $100,000 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Squire. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/30/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Squire kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Squire gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $100,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Squire yra $100,000.

Kiti ištekliai

