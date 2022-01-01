Squire Atlyginimai

Squire vidutinis atlyginimas yra $100,000 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Squire. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/30/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Squire kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
