Squarespace
Squarespace Atlyginimai

Squarespace atlyginimas svyruoja nuo $59,900 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $478,333 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Squarespace. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/30/2025

Programinės įrangos inžinierius
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produkto vadovas
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Produkto dizaineris
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Duomenų mokslininkas
L3 $155K
L4 $200K
Duomenų analitikas
Median $135K
Finansų analitikas
Median $190K
Rinkodara
Median $164K
Personalo specialistas
Median $150K
UX tyrinėtojas
Median $151K
Administracijos asistentas
$79.6K
Verslo operacijų vadovas
$274K
Verslo analitikas
$118K
Klientų aptarnavimas
Median $59.9K
Duomenų mokslo vadovas
$224K
Žmogiškieji ištekliai
$141K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$191K
Techninių programų vadovas
Median $202K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

15%

METAI 1

25%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Squarespace kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (30.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (30.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Squarespace kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Squarespace gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the L7 level su metine bendra kompensacija $478,333. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Squarespace yra $195,822.

Kiti ištekliai

