Bendrovių katalogas
Split Software
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Split Software Atlyginimai

Split Software atlyginimas svyruoja nuo $78,400 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $208,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Split Software. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $208K
Duomenų analitikas
$81.6K
Žmogiškieji ištekliai
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Sprendimų architektas
$174K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Split Software gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $208,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Split Software yra $127,863.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Split Software

Susijusios bendrovės

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai