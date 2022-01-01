Bendrovių katalogas
Splice
Splice Atlyginimai

Splice atlyginimas svyruoja nuo $124,375 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $251,250 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Splice. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $139K
Produkto vadovas
Median $160K
Verslo plėtra
$251K

Finansų analitikas
$124K
Rinkodara
$235K
Produkto dizaineris
$220K
DUK

Самая высокооплачиваемая позиция в Splice — Verslo plėtra at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $251,250.
Медианная годовая общая компенсация в Splice составляет $190,072.

