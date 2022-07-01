Bendrovių katalogas
Splash Financial
Splash Financial Atlyginimai

Splash Financial atlyginimas svyruoja nuo $180,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinerijos vadovas žemiausiame taške iki $240,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Splash Financial. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $240K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $180K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$221K

DUK

Didžiausią atlyginimą Splash Financial gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $240,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Splash Financial yra $221,100.

