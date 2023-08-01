Bendrovių katalogas
Spirent Communications
Spirent Communications Atlyginimai

Spirent Communications atlyginimas svyruoja nuo $87,063 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $201,000 Pardavimų inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Spirent Communications. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/19/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $135K

Tinklų inžinierius

Rinkodaros operacijos
$87.1K
Produkto vadovas
$152K

Pardavimų inžinierius
$201K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$164K
DUK

Didžiausią atlyginimą Spirent Communications gauna Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Spirent Communications yra $152,471.

