Sopra Banking Software Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in France Sopra Banking Software įmonėje svyruoja nuo €76.8K iki €107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sopra Banking Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€83.3K - €101K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€76.8K€83.3K€101K€107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Sopra Banking Software?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Sopra Banking Software in France siekia metinę bendrą kompensaciją €107,304. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sopra Banking Software Produkto vadovas pozicijai in France yra €76,778.

