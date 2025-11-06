Bendrovių katalogas
Solarisbank
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Berlin Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Berlin Metropolitan Region paketo suma Solarisbank įmonėje yra €83.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Solarisbank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Iš viso per metus
€83.5K
Lygis
Triangle 1
Bazinis
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Solarisbank in Berlin Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją €118,233. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Solarisbank Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Berlin Metropolitan Region yra €79,948.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Solarisbank

Susijusios bendrovės

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai