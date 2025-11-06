Bendrovių katalogas
Software Improvement Group
  • Greater Amsterdam Area

Software Improvement Group Produkto dizaineris Atlyginimai Greater Amsterdam Area vietovėje

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Greater Amsterdam Area Software Improvement Group įmonėje svyruoja nuo €42.2K iki €60K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Software Improvement Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area siekia metinę bendrą kompensaciją €60,003. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Software Improvement Group Produkto dizaineris pozicijai in Greater Amsterdam Area yra €42,206.

