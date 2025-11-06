Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Greater Amsterdam Area Software Improvement Group įmonėje svyruoja nuo €42.2K iki €60K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Software Improvement Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!