SOFTSWISS Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Poland paketo suma SOFTSWISS įmonėje yra PLN 183K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SOFTSWISS bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 183K
Lygis
L3
Bazinis
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SOFTSWISS in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 283,937. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SOFTSWISS Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 176,976.

