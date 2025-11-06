Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Wroclaw Metropolitan Area SoftServe įmonėje svyruoja nuo PLN 253K per year L3 lygiui iki PLN 286K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Wroclaw Metropolitan Area paketo suma yra PLN 254K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
