Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Ukraine SoftServe įmonėje svyruoja nuo UAH 419K per year L1 lygiui iki UAH 2.74M per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Ukraine paketo suma yra UAH 2.13M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
