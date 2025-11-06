Bendrovių katalogas
Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mexico SoftServe įmonėje svyruoja nuo MX$710K per year L2 lygiui iki MX$891K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mexico paketo suma yra MX$657K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai SoftServe?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SoftServe in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$26,187,808. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SoftServe Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mexico yra MXMX$18,847,734.

