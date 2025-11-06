Bendrovių katalogas
SoftServe
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Lviv Metropolitan Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Lviv Metropolitan Area SoftServe įmonėje svyruoja nuo UAH 551K per year L1 lygiui iki UAH 2.14M per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Lviv Metropolitan Area paketo suma yra UAH 2M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai SoftServe?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SoftServe in Lviv Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją UAH 3,130,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SoftServe Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Lviv Metropolitan Area yra UAH 2,003,760.

