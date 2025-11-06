Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Lviv Metropolitan Area SoftServe įmonėje svyruoja nuo UAH 551K per year L1 lygiui iki UAH 2.14M per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Lviv Metropolitan Area paketo suma yra UAH 2M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
