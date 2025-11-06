Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Krakow Metropolitan Area SoftServe įmonėje svyruoja nuo PLN 191K per year L2 lygiui iki PLN 309K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Krakow Metropolitan Area paketo suma yra PLN 246K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
