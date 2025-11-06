Bendrovių katalogas
Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Colombia SoftServe įmonėje sudaro COP 167.9M per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Colombia paketo suma yra COP 201.06M.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Block logo
+COP 236.11M
Robinhood logo
+COP 362.31M
Stripe logo
+COP 81.42M
Datadog logo
+COP 142.48M
Verily logo
+COP 89.56M
Kokie yra karjeros lygiai SoftServe?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SoftServe in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 221,568,858. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SoftServe Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Colombia yra COP 201,063,823.

