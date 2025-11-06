Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Bulgaria SoftServe įmonėje svyruoja nuo BGN 59.3K per year L2 lygiui iki BGN 61.9K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Bulgaria paketo suma yra BGN 57.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
