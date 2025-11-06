Bendrovių katalogas
SoftServe
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Bulgaria

SoftServe Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Bulgaria vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Bulgaria SoftServe įmonėje svyruoja nuo BGN 59.3K per year L2 lygiui iki BGN 61.9K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Bulgaria paketo suma yra BGN 57.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftServe bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai SoftServe?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SoftServe in Bulgaria siekia metinę bendrą kompensaciją BGN 129,178. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SoftServe Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Bulgaria yra BGN 61,776.

Kiti ištekliai