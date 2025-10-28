Bendrovių katalogas
Softeq
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Verslo analitikas

  • Visi Verslo analitikas atlyginimai

Softeq Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas kompensacijos in Poland paketo suma Softeq įmonėje yra PLN 221K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Softeq bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 221K
Lygis
Senior
Bazinis
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Verslo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Softeq in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 306,675. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Softeq Verslo analitikas pozicijai in Poland yra PLN 221,160.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Softeq

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • DoorDash
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai