Bendrovių katalogas
SoftBank
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • San Francisco Bay Area

SoftBank Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma SoftBank įmonėje yra $181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SoftBank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
SoftBank
Research Engineer
Palo Alto, CA
Iš viso per metus
$181K
Lygis
L3
Bazinis
$156K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$25K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai SoftBank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai SoftBank in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $225,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SoftBank Programinės įrangos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $156,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų SoftBank

Susijusios bendrovės

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai