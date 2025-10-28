Bendrovių katalogas
Societe Generale Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in France Societe Generale įmonėje svyruoja nuo €84K iki €120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€96.3K - €113K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€84K€96.3K€113K€120K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Societe Generale?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Societe Generale in France siekia metinę bendrą kompensaciją €119,917. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Societe Generale Sprendimų architektas pozicijai in France yra €84,044.

