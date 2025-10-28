Bendrovių katalogas
Societe Generale Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in India Societe Generale įmonėje svyruoja nuo ₹5.16M iki ₹7.22M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹5.58M - ₹6.49M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹5.16M₹5.58M₹6.49M₹7.22M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Societe Generale?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai Societe Generale in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹7,219,262. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Societe Generale Programų vadovas pozicijai in India yra ₹5,156,616.

