Produkto dizaineris kompensacija in France Societe Generale įmonėje sudaro €49.5K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in France paketo suma yra €49.1K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą