Finansų analitikas kompensacija in United States Societe Generale įmonėje sudaro $250K per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $250K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
