Societe Generale
Verslo analitikas kompensacija in India Societe Generale įmonėje sudaro ₹2.68M per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.8M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Societe Generale in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,555,332. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Societe Generale Verslo analitikas pozicijai in India yra ₹1,795,167.

