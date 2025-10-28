Verslo analitikas kompensacija in India Societe Generale įmonėje sudaro ₹2.68M per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.8M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Societe Generale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
